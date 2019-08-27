Эрдоган назвал сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что второй этап поставок российских комплексов С-400 в его страну будет продолжаться до конца сентября.
"Сейчас по С-400 идет второй этап, поставки до конца сентября будут продолжаться", - сказал он на пресс-конференции. "Подготовка персонала также продолжается", - добавил Эрдоган.
Первый этап поставок элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.