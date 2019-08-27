Россия и Турция наметили дополнительные меры против террористов в Идлибе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия и Турция обеспокоены ситуацией в Идлибе, стороны убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
"Серьезное беспокойство у нас и наших турецких коллег вызывает ситуация в зоне деэскалации Идлиб. Террористы продолжают обстрел позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты. Зона деэскалации не должна служить прибежищем боевиков, и тем более плацдармом для совершения новых нападений. Мы обменялись с президентом Турции совместными мерами для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и в Сирии в целом", - сказал Путин.
Ситуация в провинции Идлиб в последнее время остается одним из основных вопросов сирийского урегулирования. Правительство Сирии 1 августа объявило о перемирии в регионе при условии соблюдения меморандума о зоне деэскалации от 2018 года, однако уже через четыре дня объявило, что возобновляет военную операцию против террористических группировок в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.