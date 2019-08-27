Россия и Турция наметили дополнительные меры против террористов в Идлибе

"Серьезное беспокойство у нас и наших турецких коллег вызывает ситуация в зоне деэскалации Идлиб. Террористы продолжают обстрел позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты. Зона деэскалации не должна служить прибежищем боевиков, и тем более плацдармом для совершения новых нападений. Мы обменялись с президентом Турции совместными мерами для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и в Сирии в целом", - сказал Путин.