Рабинович назвал комитет Рады по свободе слова пустышкой

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что комитет по свободе слова является "пустышкой", поскольку позволяет парламентариям только давать комментарии журналистам.
Ранее на заседании подготовительной группы парламента было принято решение, что парламентский комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", по вопросам молодежи и спорта - "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции - "Европейской солидарности". Комиссию по вопросам ветеранов также возглавит представитель "Европейской солидарности".
"Комитет по свободе слова, которого накануне лишили всех полномочий и который будет четыре года заниматься не пойми чем, позволяет депутатам только давать комментарии журналистам. Вот такие у него "обширные" полномочия! Это не комитет, а пустышка! Но, тем не менее, нам предложили его возглавить", – сказал Рабинович в ходе брифинга с журналистами во вторник.
По его словам, "Оппозиционной платформе - За жизнь" предложили представить члена партии на должность секретаря регламентного комитета.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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