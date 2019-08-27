Рабинович назвал комитет Рады по свободе слова пустышкой

"Комитет по свободе слова, которого накануне лишили всех полномочий и который будет четыре года заниматься не пойми чем, позволяет депутатам только давать комментарии журналистам. Вот такие у него "обширные" полномочия! Это не комитет, а пустышка! Но, тем не менее, нам предложили его возглавить", – сказал Рабинович в ходе брифинга с журналистами во вторник.