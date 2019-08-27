Власти Ленобласти благоустроят 534 общественных места до 2024 года

С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области благоустроят 534 общественных места до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге во вторник заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин.

По его словам, в марте 2018 года в 22 городах Ленинградской области состоялось рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства. В нем приняли участие 401,4 тысячи человек. Жители самостоятельно выбрали проекты, на которые будут выделены средства из федерального, областного и муниципальных бюджетов в 2019 году.

"В наших планах, в период 2019-2024 годы, благоустроить 534 общественных пространства, которые коснутся не столько новостроек, но и территорий вторичной застройки. Для этого только в текущем году заложено 1,32 миллиарда рублей, на следующий год губернатор поставил перед нами задачу по выделению минимум 1,6 миллиарда ублей. Эти средства пойдут на благоустройство 122 территории, из которых 49 дворовых, 73 общественных территорий в 83 муниципальных образованиях",- сказал Москвин.

Он отметил, что в настоящий момент по 21 объекту работы уже завершены. Работы в дворовых территориях планируется завершить к 30 сентября, в общественных пространствах - к 30 октября 2019 года.

"У нас еще дополнительно существуют общественные пространства, которые победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. В этом году это Смоляной мыс в Выборге, благоустройство которого планируется завершить к 14 ноября года. В следующем году в проекте - реконструкция набережной в Луге", - добавил Москвин.