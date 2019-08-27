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РИА Новости

Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ

17:35 27.08.2019 (обновлено: 17:44 27.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ.
"Господина президента (Эрдогана) сопровождает представительная делегация турецких военно-промышленных и бизнес-кругов. Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Президенты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
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Авиасалон МАКС-2019Су-30СМАвиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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