Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ

"Господина президента (Эрдогана) сопровождает представительная делегация турецких военно-промышленных и бизнес-кругов. Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.