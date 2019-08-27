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РИА Новости

Путин ответил на критику Эрдогана российско-китайского лайнера

17:32 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на авиасалоне "МАКС" продемонстрировали вертолет в стиле "Aurus", возможности боевых самолетов "Сухого", а также один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера, который показался турецкому президенту тесным.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, над проектом которого совместно работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО "ОАК" и COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован практически в собранном виде, поэтому лидеры смогли ознакомиться с вариантами планировки салона и посидеть в кабине пилотов.
По поводу комфорта вариации оборудования первого класса у Эрдогана не возникло вопросов, однако затем он отметил тесноту планировки эконом-класса после того, как лично посидел в кресле будущего самолета, о чем поспешил сказать Путину: "Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали".
Однако российский президент тут же парировал: "Это делают по заказу авиакомпании. Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше".
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Президенты РФ и Турции остановились также у автомобиля Aurus Senat и вертолета "Ансат", выполненного в стиле Aurus, осмотрели остальную часть стенда "Вертолетов России", задержавшись около аэротакси, ознакомились с продукцией "Объединенной двигателестротельной корпорации" и беспилотными летательными аппаратами группы компаний "Динамика".
В павильоне "Объединенной авиастроительной корпорации" помимо продукции гражданского авиастроения РФ, президентам на примере 3d-моделей рассказали о возможностях боевой авиации - самолетов СУ-32, МИГ-29куб, СУ-35, МИГ-35д, СУ-30СМ, ЯК-130, ЯК-152, СУ-70, СУ-57Э.
Лидеры также осмотрели выставку корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где ознакомились с продукцией предприятия. На экспозиции были представлены авиационные бомбы и ракеты различных видов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКС-2019CR929Объединенная авиастроительная корпорацияВладимир ПутинМосковская областьРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЖуковскийЭкономика
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