Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств

ТОКИО, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке на переговорах в Токио с его иранским коллегой Джавадом Зарифом во вторник, говорится в распространенном по итогам встречи сообщении японского министерства иностранных дел.
По его данным, Коно заявил, что Япония "исходя из последовательной поддержки ядерного соглашения, потребовала от Ирана соблюдения ядерных договоренностей, немедленного возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке".
При этом министр иностранных дел Японии призвал Иран "воздержаться от мер, которые могли бы нанести еще больший вред ядерным договоренностям".
Речь идет о недавнем решении Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана в ответ на односторонний выход из ядерной сделки США в прошлом году и введение санкций против Ирана.
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Коно заверил Зарифа в том, что Токио и "впредь будет играть насколько это возможно роль для ослабления напряженности на Ближнем Востоке". Как отмечает МИД Японии, Коно и Зариф условились "продолжать тесные контакты между Японией и Ираном для ослабления напряженности и стабилизации ситуации в регионе".
Как сообщило в свою очередь агентство Киодо, Зариф подчеркнул в начале встречи необходимость двусторонних и региональных консультаций, заявив, что Иран и Япония "вместе особо заинтересованы в безопасности энергетического рынка, а также в безопасности и стабильности в Персидском заливе".
В среду, как ожидается, Зариф встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в городе Иокогама.
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.