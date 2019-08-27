Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств

ТОКИО, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке на переговорах в Токио с его иранским коллегой Джавадом Зарифом во вторник, говорится в распространенном по итогам встречи сообщении японского министерства иностранных дел.

По его данным, Коно заявил, что Япония "исходя из последовательной поддержки ядерного соглашения, потребовала от Ирана соблюдения ядерных договоренностей, немедленного возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке".

При этом министр иностранных дел Японии призвал Иран "воздержаться от мер, которые могли бы нанести еще больший вред ядерным договоренностям".

Речь идет о недавнем решении Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана в ответ на односторонний выход из ядерной сделки США в прошлом году и введение санкций против Ирана.

Коно заверил Зарифа в том, что Токио и "впредь будет играть насколько это возможно роль для ослабления напряженности на Ближнем Востоке". Как отмечает МИД Японии, Коно и Зариф условились "продолжать тесные контакты между Японией и Ираном для ослабления напряженности и стабилизации ситуации в регионе".

Как сообщило в свою очередь агентство Киодо, Зариф подчеркнул в начале встречи необходимость двусторонних и региональных консультаций, заявив, что Иран и Япония "вместе особо заинтересованы в безопасности энергетического рынка, а также в безопасности и стабильности в Персидском заливе".

В среду, как ожидается, Зариф встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в городе Иокогама.