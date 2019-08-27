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РИА Новости
Культура

A$AP Rocky в платке танцует под "Мурку" в трейлере клипа

18:30 27.08.2019 (обновлено: 18:37 27.08.2019)
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© YouTube-канал ASAPROCKYUPTOWNКадр из тизер-трейлера клипа Американского хип-хоп исполнителя A$AP Rocky на песню Babushka Boi
Кадр из тизер-трейлера клипа Американского хип-хоп исполнителя A$AP Rocky на песню Babushka Boi
© YouTube-канал ASAPROCKYUPTOWN
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хип-хоп исполнитель A$AP Rocky (Эйсап Рокки) разместил на YouTube трейлер будущего клипа на песню Babushka Boi.
Ролик начинается с фразы на русском языке "Почему этот черный мальчик одет в "бабушку" (название платка по версии создателей клипа, - Прим.ред.)?" После этого зрители видят рэпера за решеткой вместе с сокамерниками.
Далее A$AP Rocky в шелковом платке танцует чечетку, пока преступники гадают, зачем он надел "бабушку": "ну, может быть, он избитая домохозяйка".
Фоном звучит трэп-версия "Мурки", на которую наложили слова "гарлемский залетный фраерок".
Целиком клип рэпер обещает выпустить в скором времени.
"Как же я жду фулл клипа - я на репите эту демку раз десять посмотрел", "10 лет его слушаю и не ожидал, что доживу до такого", "что за бабушка бой, я ничего не понимаю", прокомментировали трейлер российские пользователи YouTube.
В начале июля в Швеции A$AP Rocky и двоих его друзей заключили под стражу после того, как они устроили драку в Стокгольме. Суд приговорил их к двум месяцам условного срока и штрафу.
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