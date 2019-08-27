A$AP Rocky в платке танцует под "Мурку" в трейлере клипа

Ролик начинается с фразы на русском языке "Почему этот черный мальчик одет в "бабушку" (название платка по версии создателей клипа, - Прим.ред.)?" После этого зрители видят рэпера за решеткой вместе с сокамерниками.

Далее A$AP Rocky в шелковом платке танцует чечетку, пока преступники гадают, зачем он надел "бабушку": "ну, может быть, он избитая домохозяйка".

"Как же я жду фулл клипа - я на репите эту демку раз десять посмотрел", "10 лет его слушаю и не ожидал, что доживу до такого", "что за бабушка бой, я ничего не понимаю", прокомментировали трейлер российские пользователи YouTube.