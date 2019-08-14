Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

СТОКГОЛЬМ, 14 авг - РИА Новости. Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.

Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом в его аккаунте в Instagram. На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание музыканта и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, ранее он привлекал внимание полиции из-за причастности к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.

Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения. Основной причиной для этого стала полная видеозапись инцидента, оказавшаяся в распоряжении прокуратуры. Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. В начале августа суд в Стокгольме постановил освободить A$AP Rocky и других подозреваемых из-под стражи.

"Все трое обвиняемых признаны виновными и приговорены к условным срокам. Суд установил, что обвиняемые не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность, и не могли действовать в целях самообороны", - говорится в решении суда.

В решение отмечается, что прокурору не удалось доказать, что во время драки Майерс и его друзья использовали подручные предметы. "В целом ситуация была сложная. Прокурор не смог доказать, что пострадавший получал удары бутылками. Это повлияло на оценку серьезности преступления" - прокомментировал решение судья Пер Леннербрант, который вел дело.