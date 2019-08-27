Армия Израиля атаковала объект ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Израильские военные атаковали военный пост ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел со стороны анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован минометный снаряд, выпущенный из сектора Газа по Израилю. В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.