Армия Израиля атаковала объект ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Израильские военные атаковали военный пост ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел со стороны анклава, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад был зафиксирован минометный снаряд, выпущенный из сектора Газа по Израилю. В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе израильские военные несколько раз фиксировали пуски ракет из сектора Газа и наносили ответные удары по целям правящего в анклаве движения ХАМАС. Также в ответ на обстрелы Израиль принял решение сократить поставки топлива в сектор Газа.