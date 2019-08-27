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РИА Новости

Путин угостил Эрдогана российским мороженым

16:15 27.08.2019 (обновлено: 16:52 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин в ходе МАКСа угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым: лидеры после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством, которое полюбилось многим мировым политикам.
Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное", — перечислила продавец.
Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин же склонился над прилавком, выбирая. "Вологодское давайте", — сказал он и протянул мороженое своему визави. "А мне вот это", — показал президент в сторону корзинки с мороженым "Коровка из Кореновки".
"Шоколадное или сливочное?" — переспросила девушка.
"Давайте и то, и другое", — засмеялся Путин.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
12 марта 2018, 17:17РИА Новости
Путин назвал самое вкусное мороженое в России
Девушка быстро подсчитала общую сумму покупки — 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и двухсотрублевка с изображением Крыма. Он протянул пять тысяч мороженщице. "Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова.
"Спасибо за щедрость", — засмеялся министр.
Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин тоже надкусил шоколадный стаканчик. "А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", — вернулся российский лидер к мороженщице. Члены обеих делегаций стали поспешно выбирать из имеющегося ассортимента.
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Вчера, 12:50РИА Новости
Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на десять рублей
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Реджеп Тайип ЭрдоганАвиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСМинистерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинТурцияЖуковскийЭкономика
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