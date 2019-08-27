Путин угостил Эрдогана российским мороженым

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин в ходе МАКСа угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым: лидеры после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством, которое полюбилось многим мировым политикам.

Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное", — перечислила продавец.

Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым. На авиасалоне в 2017 году Путин тоже пробовал лакомство и даже купил его своим помощникам и министрам. Правда, тогда пломбир "Коровка из Кореновки" стоил на 10 рублей меньше pic.twitter.com/nFZ6u6MikS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2019

Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин же склонился над прилавком, выбирая. "Вологодское давайте", — сказал он и протянул мороженое своему визави. "А мне вот это", — показал президент в сторону корзинки с мороженым "Коровка из Кореновки".

"Шоколадное или сливочное?" — переспросила девушка.

"Давайте и то, и другое", — засмеялся Путин.

Девушка быстро подсчитала общую сумму покупки — 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и двухсотрублевка с изображением Крыма. Он протянул пять тысяч мороженщице. "Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Спасибо за щедрость", — засмеялся министр.