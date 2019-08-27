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РИА Новости

Турецких специалистов начнут обучать управлению С-400 в сентябре

16:03 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400 начнется 1 сентября, рассказал президентам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
"С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января - плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400", - сказал Новиков в ходе осмотра экспозиции концерна, представленной в рамках авиасалона МАКС-2019.
Он уточнил, что компания готова к переговорам по дальнейшим поставкам. "Готовы к дальнейшим переговорам по дальнейшим поставкам", - добавил он.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.
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МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКС-2019Минобороны ТурцииЯн НовиковС-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЖуковскийБезопасностьВ мире
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