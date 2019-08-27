Турецких специалистов начнут обучать управлению С-400 в сентябре

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400 начнется 1 сентября, рассказал президентам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января - плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400", - сказал Новиков в ходе осмотра экспозиции концерна, представленной в рамках авиасалона МАКС-2019.

Он уточнил, что компания готова к переговорам по дальнейшим поставкам. "Готовы к дальнейшим переговорам по дальнейшим поставкам", - добавил он.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.