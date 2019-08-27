Путин предложил Эрдогану обсудить чувствительные региональные темы

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану обсудить вопросы чувствительного характера региональной политики.

"Безусловно, очень рад возможности сегодня поговорить о двусторонних отношениях... и о перспективах нашего взаимодействия, в том числе и по вопросам чувствительного характера региональной политики", - сказал Путин на переговорах с Эрдоганом.

Также Путин предложил Эрдогану объединить усилия в сфере высокотехнологичного развития экономики. "Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции, и мы, конечно, могли бы объединить свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - сказал президент РФ.

Подводя итог, Путин отметил, что на авиасалоне МАКС-2019 турецкого коллегу познакомили с "целой цепочкой различной продукции как военного, так и гражданского назначения, продемонстрировали возможности России в аэрокосмической сфере и показали возможность взаимного сотрудничества".

Президенты РФ и Турции проводят двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.