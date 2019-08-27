В МВД рассказали подробности ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

"Водитель грузового автомобиля иностранного производства, двигаясь с верхней части города по Мызинскому мосту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся впереди него. Это ДТП спровоцировало столкновение более пяти автомобилей, двигавшихся по этой же полосе в попутном направлении движения", - говорится в сообщении.