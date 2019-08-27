В МВД рассказали подробности ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Водитель грузовика не выдержал дистанцию, что привело к массовому столкновению автомобилей на мосту в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Массовое ДТП произошло на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде во вторник около 14.15. Столкнулись шесть легковых автомобилей, грузовой автомобиль "Газель" и большегрузный автомобиль.
"Водитель грузового автомобиля иностранного производства, двигаясь с верхней части города по Мызинскому мосту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся впереди него. Это ДТП спровоцировало столкновение более пяти автомобилей, двигавшихся по этой же полосе в попутном направлении движения", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в результате ДТП все автомобили получили механические повреждения.
"Точное количество участников ДТП и наличие пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.
Ранее региональное управление МЧС сообщило о двух пострадавших, которые отказались от госпитализации.