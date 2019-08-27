Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году 100-летия Турецкой республики.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, куда Эрдоган приехал вместе с Владимиром Путиным.