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РИА Новости

Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта

15:50 27.08.2019 (обновлено: 15:51 27.08.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году 100-летия Турецкой республики.
"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, куда Эрдоган приехал вместе с Владимиром Путиным.
Турецкий лидер на это ответил следующее: "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу".
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Авиасалон МАКС-2019ЖуковскийМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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