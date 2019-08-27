Турция заинтересовалась вертолетом "Ансат"

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Турция на авиасалоне МАКС-2019 заинтересовалась вертолетом "Ансат", разработавшая его корпорация КРЭТ готова сделать скидку.

Президент РФ Владимир Путин совместно с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во вторник осмотрел экспозицию КРЭТ на МАКС-2019. Турецкая сторона заинтересовалась вертолетом АНСАТ и даже уточнила, можно ли получить скидку.

В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет 7 миллионов долларов, однако если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться. "Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с самой системой обслуживания, сервисными центрами", - уточнили представители КРЭТ.

"Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - отметил в свою очередь российский президент.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ.