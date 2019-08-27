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РИА Новости

Турция заинтересовалась вертолетом "Ансат"

15:29 27.08.2019 (обновлено: 16:35 27.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" на выставке в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Вертолет Ансат на выставке в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Турция на авиасалоне МАКС-2019 заинтересовалась вертолетом "Ансат", разработавшая его корпорация КРЭТ готова сделать скидку.
Президент РФ Владимир Путин совместно с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во вторник осмотрел экспозицию КРЭТ на МАКС-2019. Турецкая сторона заинтересовалась вертолетом АНСАТ и даже уточнила, можно ли получить скидку.
В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет 7 миллионов долларов, однако если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться. "Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с самой системой обслуживания, сервисными центрами", - уточнили представители КРЭТ.
"Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - отметил в свою очередь российский президент.
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Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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На МАКС-2019 представили вертолет "Ансат" с салоном в стиле Aurus
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Авиасалон МАКС-2019"Ансат"Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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