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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил

15:03 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтроительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот" . Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Убранство петербургских военных соборов и традиции их оформления будут использованы для создания интерьеров главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщил заместитель министра обороны России - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов после заседания малого художественного совета, которое прошло в Санкт-Петербурге.
В ходе совета его участники посетили ряд соборов города - Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, Спасо-Преображенский собор и Николо-Богоявленский Морской собор.
"Удивительных вещей, глубоко символичных, мы сегодня видели немало. И я полагаю, что многое из того, что мы увидели, мы переосмыслим, обдумаем, и наши художники, архитекторы, скульпторы, которые принимают участие в нашей работе, претворят это в жизнь уже в интерьерах главного храма Вооруженных сил", - сказал он.
Картаполов отметил, что важными деталями в оформлении воинских соборов являются символы победы российских воинов. "Мы много спорили - могут ли внутри храма находиться знамена. Сегодня мы воочию убедились, что это не чья-то прихоть, а исконно русская традиция, что не только знамена самих полков находились в храме, но и знамена поверженных противников тоже находились в храме вместе с ключами от взятых городов", - сказал генерал.
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
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Главный художник по оформлению храма, народный художник России Василий Нестеренко также рассказал о деталях оформления внутреннего убранства храма. "Мы сейчас заняты убранством главного храма Вооруженных сил. Это удивительная по своей сложности и творческому напряжению задача - она будет охватывать все периоды русской военной истории. Особый упор будет сделан на Великой Отечественной войне, потому что храм будет освещен в память об этой войне. Но ни один этап в нашей военной истории не будет забыт - будет и Северная война, Крымская война, Порт-Артур, войны, которые были после Великой Отечественной - Чечня, Афганистан, Сирия", - сказал он.
Нестеренко также отметил, что идеи для оформления возьмут в петербургских соборах. "Петербург является сосредоточием нашей художественной культуры, здесь столетиями создавались величайшие памятники, которые являются для нас непревзойденными образцами", - отметил художник.
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.
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Религия и мировоззрениеВасилий НестеренкоАндрей КартаполовПатриотРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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