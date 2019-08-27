В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил

Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот" . Архивное фото

Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Убранство петербургских военных соборов и традиции их оформления будут использованы для создания интерьеров главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщил заместитель министра обороны России - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов после заседания малого художественного совета, которое прошло в Санкт-Петербурге.

В ходе совета его участники посетили ряд соборов города - Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, Спасо-Преображенский собор и Николо-Богоявленский Морской собор.

"Удивительных вещей, глубоко символичных, мы сегодня видели немало. И я полагаю, что многое из того, что мы увидели, мы переосмыслим, обдумаем, и наши художники, архитекторы, скульпторы, которые принимают участие в нашей работе, претворят это в жизнь уже в интерьерах главного храма Вооруженных сил", - сказал он.

Картаполов отметил, что важными деталями в оформлении воинских соборов являются символы победы российских воинов. "Мы много спорили - могут ли внутри храма находиться знамена. Сегодня мы воочию убедились, что это не чья-то прихоть, а исконно русская традиция, что не только знамена самих полков находились в храме, но и знамена поверженных противников тоже находились в храме вместе с ключами от взятых городов", - сказал генерал.

Главный художник по оформлению храма, народный художник России Василий Нестеренко также рассказал о деталях оформления внутреннего убранства храма. "Мы сейчас заняты убранством главного храма Вооруженных сил. Это удивительная по своей сложности и творческому напряжению задача - она будет охватывать все периоды русской военной истории. Особый упор будет сделан на Великой Отечественной войне, потому что храм будет освещен в память об этой войне. Но ни один этап в нашей военной истории не будет забыт - будет и Северная война, Крымская война, Порт-Артур, войны, которые были после Великой Отечественной - Чечня, Афганистан, Сирия", - сказал он.

Нестеренко также отметил, что идеи для оформления возьмут в петербургских соборах. "Петербург является сосредоточием нашей художественной культуры, здесь столетиями создавались величайшие памятники, которые являются для нас непревзойденными образцами", - отметил художник.