Росздравнадзор нашел нарушения в работе московской онкобольницы № 1

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Врачи городской онкобольницы № 1 Москвы некачественно оказали помощь пациенту, и он умер после операции, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

"Росздравнадзор завершил проверку по факту смерти пациента в онкологической больнице. По итогам проверки Росздравнадзора по Москве и Московской области установлено, что сотрудниками Онкологического отделения №2 ГБУЗ "Государственная клиническая онкологическая больница №1" ДЗМ не организовано своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, медицинская помощь оказана некачественно, требования российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан не соблюдены", - говорится в сообщении.

В августе Росздравнадзор завершил проверку по факту смерти гражданина в "Государственной клинической онкологической больнице №1" департамента здравоохранения.

В ходе проверки выявили, что после постановки диагноза "базальноклеточный рак" пациент не поставлен на диспансерный учет, и только спустя 10 месяцев проведен повторный осмотр, обнаружена злокачественная опухоль в кишечнике. Врачи Онкологического отделения №2 приняли решение о проведении операции, невзирая на пониженный уровень гемоглобина у пациента и не приняв никаких мер по его коррекции. Анестезиолог также не обратил внимание на низкий уровень гемоглобина, хотя это является прямым противопоказанием для проведения хирургического вмешательства.

Росздравнадзор подчеркивает, что пациент был госпитализирован, но при ежедневных обходах заведующий отделением и лечащий врач игнорировали регулярные жалобы на ухудшение состояния. Операцию необходимо было перенести и выполнить после снижения осложнений опухолевого процесса, но хирургическое вмешательство все же провели, без должной подготовки, говорится в сообщении.