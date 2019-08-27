Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.

Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы, а в российском МИД заявили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России.

"Никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве не запланировано в ближайшей перспективе. О визите делегации конгресса США в Россию для переговоров с официальными лицами, на который ссылается Рон Джонсон, на данный момент ничего не известно", - сказал Слуцкий журналистам.

Он также назвал непонятной реакцию сенатора-республиканца. "Он не мог не знать, что находится в ответных "черных списках" России. Его возмущение здесь абсолютно бесполезно. Не Москва начала вводить противоправные рестрикции против парламентариев", - сказал глава думского комитета.

Слуцкий отметил, что российские парламентарии неоднократно ставили вопрос на различных уровнях об отмене санкций как противоречащих самой природе парламентаризма. "Однако с подачи Вашингтона санкционная политика только усиливается", - заявил депутат.

"При этом полностью разделяю мнение сенатора о том, что прямой межпарламентский диалог может помочь заложить основу для улучшения отношений России с Соединенными Штатами", - добавил Слуцкий.