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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Ключи шифрования для онлайн-голосования в Москве поделят на семь частей

14:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму поделят на 7 частей, чтобы исключить фальсификации, рассказал РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что ключ шифрования для онлайн-голосования будет разделен на 7 частей и отправлен на 7 адресов. Семь "хранителей ключа" после окончания голосования, соединив части, начнут процедуру подсчета голосов.
"Человек голосует, его голос шифруется и складывается в одну копилку. Чтобы расшифровать из этой общей копилки, нужен ключ. Чтобы этот ключ не находился у одного человека и дать возможность общественности хоть как-то контролировать выборы, то есть знать, что кто-то один не вмешивается в ход выборов, этот ключ делят на семь частей и только соединенные вместе дают возможность расшифровки. Если хоть один ключ пропадет, никто никогда не узнает итоги голосования. Это делается, чтобы исключить фальсификации", - сказал Массух.
Ранее эксперт-криптограф из Франции Пьеррик Годри нашел уязвимости в системе, в том числе - короткие ключи шифрования. По словам Венедиктова, разработчики системы признали замечания Годри сущностными. За помощь он переведет французу 1 миллион рублей, который изначально полагался хакерам за взлом системы.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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