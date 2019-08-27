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РИА Новости
Культура

Траволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником на MTV Video Music Awards

14:41 27.08.2019
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© AP Photo / Matt SaylesТейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Джон Траволта попытался вручить статуэтку за лучший клип двойнику Тейлор Свифт – актрисе Джейд Джоли, сообщает Independent.
Она удивилась и не стала брать награду, вместо этого обняла звезду "Криминального чтива". В результате актер все-таки вручил премию лауреатке, но его ошибку все заметили.
Джейд Джоли очень похожа на Свифт и вышла на сцену в составе ее команды, потому что играла исполнительницу в клипе You Need To Calm Down, победившим в номинации "Видео года" на MTV Video Music Awards.
Актриса снималась в пятом сезоне шоу Drag Race RuPaul, где заняла восьмое место.
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