Траволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником на MTV Video Music Awards

Она удивилась и не стала брать награду, вместо этого обняла звезду "Криминального чтива". В результате актер все-таки вручил премию лауреатке, но его ошибку все заметили.

Джейд Джоли очень похожа на Свифт и вышла на сцену в составе ее команды, потому что играла исполнительницу в клипе You Need To Calm Down, победившим в номинации "Видео года" на MTV Video Music Awards.