Парламент Южной Осетии заявил о провокации на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 27 авг - РИА Новости. Парламент Южной Осетии заявляет о провокациях на границе с Грузией, говорится в сообщении законодательного органа югоосетинской республики.
Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.
"Грузинские вооруженные силы на территорию РЮО никто не приглашал. Парламент в самое ближайшее время примет соответствующее заявление, в котором призовет грузинские власти к отказу от провокаций у государственной границы РЮО", - говорится в заявлении.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.