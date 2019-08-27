Парламент Южной Осетии заявил о провокации на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 27 авг - РИА Новости. Парламент Южной Осетии заявляет о провокациях на границе с Грузией, говорится в сообщении законодательного органа югоосетинской республики.

Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.

"Грузинские вооруженные силы на территорию РЮО никто не приглашал. Парламент в самое ближайшее время примет соответствующее заявление, в котором призовет грузинские власти к отказу от провокаций у государственной границы РЮО", - говорится в заявлении.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.