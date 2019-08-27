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РИА Новости

Парламент Южной Осетии заявил о провокации на границе с Грузией

13:54 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 27 авг - РИА Новости. Парламент Южной Осетии заявляет о провокациях на границе с Грузией, говорится в сообщении законодательного органа югоосетинской республики.
Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.
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"Грузинские вооруженные силы на территорию РЮО никто не приглашал. Парламент в самое ближайшее время примет соответствующее заявление, в котором призовет грузинские власти к отказу от провокаций у государственной границы РЮО", - говорится в заявлении.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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