На МАКС-2019 показали самый устойчивый к кибератакам российский компьютер

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самый устойчивый к кибератакам компьютер "Эльбрус 801М", созданный российским концерном "Автоматика", представлен на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Высокопроизводительный моноблок "Эльбрус 801М" создан на базе российского 8-ядерного центрального микропроцессора "Эльбрус-8С". Он предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест для организации документооборота.

"За счет применения российского центрального микропроцессора уровень кибербезопасности моноблока значительно выше, чем у его аналогов, созданных на базе зарубежных микропроцессоров. В том числе он устойчив к большинству видов кибератак (типа Spectre и Meltdown)", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день моноблок "Эльбрус 801М" проходит этап тестовой эксплуатации. В будущем он может быть интересен силовым и госструктурам РФ, энергетическим и транспортным компаниям. Ожидаемый объем реализации моноблока в 2020 году - несколько тысяч единиц.

"Концерн "Автоматика" решает приоритетные для страны задачи создания и развития российских компьютерных технологий и их эффективного применения. Моноблок "Эльбрус 801М" в своем новом, модернизированном дизайне будет востребован пользователями за счет высокого уровня производительности, киберзащищенности и эргономичным характеристикам", - прокомментировал генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.