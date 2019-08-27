Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.

После этого к Путину и Эрдогану присоединились министры обороны России и Турции, после чего участники беседы продолжили обсуждение увиденного.

Кроме Су-57, президенты России и Турции также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Эту машину Путин и Эрдоган также осмотрели изнутри, поднявшись на борт. Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, где Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках.

Затем президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. В частности, на борту они осмотрели кабину и салон новейшего российского лайнера.