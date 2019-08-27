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РИА Новости
Новое оружие России

Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

13:43 27.08.2019 (обновлено: 15:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
После этого к Путину и Эрдогану присоединились министры обороны России и Турции, после чего участники беседы продолжили обсуждение увиденного.
Кроме Су-57, президенты России и Турции также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Эту машину Путин и Эрдоган также осмотрели изнутри, поднявшись на борт. Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, где Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках.
Ми-38
Вчера, 12:54РИА Новости
"Вертолеты России" представили на МАКС-2019 первый серийный Ми-38
Затем президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. В частности, на борту они осмотрели кабину и салон новейшего российского лайнера.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Новое оружие РоссииАвиасалон МАКС-2019Су-57Авиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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Пора создавать БРИКСТ. (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР-Турция). Создать политико-военно-экономический альянс, главное - расчет в национальных валютах. И что тогда будет с долларом?
27 августа, 14:06
kk111b
29523710130
При посадке борта Президента Турции Эрдогана в Жуковском, С-400, опознали его как "свой"!!!))))))
27 августа, 14:11
ppirus1958
24826411121
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