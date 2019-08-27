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РИА Новости
Война в Сирии

МИД раскритиковал попытки США сорвать Дамасскую международную ярмарку

13:39 27.08.2019 (обновлено: 13:42 27.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва рассматривает попытки США сорвать проведение Дамасской международной ярмарки как наносящие ущерб Сирии и противоречащие резолюции СБ ООН, заявили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что 61-я ежегодная Дамасская международная ярмарка открывается в столице Сирии 28 августа. "Начиная с 22 августа на сайте посольства США в Сирии, который продолжает функционировать, несмотря на то, что деятельность американской дипмиссии была прекращена еще в 2011 году, один за другим появляются призывы не посещать Дамасскую ярмарку под угрозой санкций со стороны минфина США… Администрация США допускает прямые угрозы в адрес тех, кто хотел бы развивать взаимодействие с Сирией в торгово-экономической сфере или даже просто присмотреться к таким перспективам. Особое внимание обратило на себя сообщение от 23 августа, в котором сирийскую общественность прямо призывают информировать власти США о компаниях и частных лицах, планирующих участвовать в упомянутом бизнес-форуме в сирийской столице", - отметили в МИД.
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"Рассматриваем продолжающееся неприкрытое блокирование со стороны США усилий сирийского руководства по посткризисной реконструкции страны как наносящее ущерб единству, суверенитету и территориальной целостности САР и прямо противоречащее букве и духу решений международного сообщества по Сирии, включая резолюцию 2254 СБ ООН", - заявили в министерстве.
Как отметило ведомство, одновременно в западных СМИ регулярно публикуются комментарии близких к Белому дому экспертов о "высокой привлекательности и востребованности" гуманитарных и иных проектов в сирийском Заевфратье, "где хозяйничают американские военные". "Параллельно Вашингтон усиленно склоняет другие страны к оказанию масштабного материального содействия развитию находящихся под его контролем территорий на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что значение международной ярмарки в Дамаске "для страны, идущей по пути стабилизации и восстановления хозяйства, разрушенного в результате атаки международного терроризма, трудно переоценить". "Понятно, что подобная перспектива не радует тех, кто активно поддерживал и продолжает поддерживать силы, выступающие против законного правительства САР", - заявили в ведомстве.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах. В этом году выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября, подтверждено участие делегаций как минимум 38 стран.
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