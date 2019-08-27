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Новости Подмосковья

Жильцы более 600 домов оформили регистрацию в Подмосковье с начала года

13:37 27.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Жильцы более 600 многоквартирных домов Московской области поставили жилплощадь на кадастровый учет с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
"За 2019 год на кадастровый учет поставлено 603 многоквартирных жилых дома в Московской области. После постановки дома на учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и, соответственно, пользоваться объектами социальной инфраструктуры", − цитирует пресс-служба министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.
Отмечается, что 154 дома были поставлены на учет с июля по август текущего года.
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