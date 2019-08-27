В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве произошел конфликт между националистами и спортсменами, сообщает портал "Наш Киев".
Инцидент случился во время проведения фестиваля "Спорт для всех", после того как несколько активистов развернули плакат с надписью "Смерть России".
Спортсмены выступили против разжигания розни и попытались вырвать транспарант из рук националистов, заявив, что "спорт не имеет границ". Однако активисты отказались убирать плакат и посоветовали спортсменам уехать в Россию.
Позже на место инцидента прибыли военные и вмешались в конфликт, встав на защиту националистов.
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