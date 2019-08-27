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РИА Новости

В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката

13:31 27.08.2019 (обновлено: 14:36 27.08.2019)
16311
© AFP 2019 / Vasily MaximovВид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
© AFP 2019 / Vasily Maximov
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве произошел конфликт между националистами и спортсменами, сообщает портал "Наш Киев".
Инцидент случился во время проведения фестиваля "Спорт для всех", после того как несколько активистов развернули плакат с надписью "Смерть России".
Спортсмены выступили против разжигания розни и попытались вырвать транспарант из рук националистов, заявив, что "спорт не имеет границ". Однако активисты отказались убирать плакат и посоветовали спортсменам уехать в Россию.
Позже на место инцидента прибыли военные и вмешались в конфликт, встав на защиту националистов.
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Популярные комментарии
есть, есть еще на Украине адекватные люди. Спортсменам уважение и побед в спорте. нацикам - два метра ниже уровня моря
27 августа, 13:43
Luka A
7401001
"Однако активисты отказались убирать плакат и посоветовали спортсменам уехать в Россию". Неплохо бы этих "активистов" проверить на предмет — они после того, как у себя там с плакатами постоят, да погрозят всеми карами небесными агрессору, потом обратно в Россию на заработок уезжают, налоги тут все исправно платят?
27 августа, 13:55
Себекхотеп III
3870001
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