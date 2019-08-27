В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Киеве произошел конфликт между националистами и спортсменами, сообщает портал " В Киеве произошел конфликт между националистами и спортсменами, сообщает портал " Наш Киев ".

Инцидент случился во время проведения фестиваля "Спорт для всех", после того как несколько активистов развернули плакат с надписью "Смерть России".

Спортсмены выступили против разжигания розни и попытались вырвать транспарант из рук националистов, заявив, что "спорт не имеет границ". Однако активисты отказались убирать плакат и посоветовали спортсменам уехать в Россию.