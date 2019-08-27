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РИА Новости
Новости Подмосковья

Минэкологии Подмосковья ликвидировало незаконную свалку в Люберцах

13:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Министерство экологии Московской области ликвидировало свалку в водоохраной зоне рек Пехорка и Малышка в Люберцах, сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка территории была проведена на основании жалобы жительницы Люберецкого городского округа.

"В водоохранной зоне реки Пехорка в Люберцах были выявлены крупные навалы строительных отходов. В настоящее время мусор вывезен, а подъезды к месту бывшей свалки блокированы железобетонными блоками для предотвращения сброса отходов", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, добавляется в нем, в ходе рейда были выявлены навалы строительных отходов на земельном участке, находящемся в собственности физических лиц. Администрация городского округа обратилась в департамент Росприроднадзора по ЦФО с просьбой провести проверку и привлечь виновных к административной ответственности.
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