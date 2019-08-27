Минэкологии Подмосковья ликвидировало незаконную свалку в Люберцах

"В водоохранной зоне реки Пехорка в Люберцах были выявлены крупные навалы строительных отходов. В настоящее время мусор вывезен, а подъезды к месту бывшей свалки блокированы железобетонными блоками для предотвращения сброса отходов", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, добавляется в нем, в ходе рейда были выявлены навалы строительных отходов на земельном участке, находящемся в собственности физических лиц. Администрация городского округа обратилась в департамент Росприроднадзора по ЦФО с просьбой провести проверку и привлечь виновных к административной ответственности.