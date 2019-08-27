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РИА Новости

Путин надеется, что достижения российского авиапрома заинтересуют Турцию

13:29 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видит новые возможности для сотрудничества России и Турции в сфере авиационной промышленности, надеется, что это будет интересно Анкаре.
Открывая авиакосмический салон МАКС-2019, на который приехал президент Турции Тайип Эрдоган, Путин выразил уверенность, что "достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Вчера, 13:28РИА Новости
Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019
"Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул российский лидер, отметив, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.
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Авиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
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