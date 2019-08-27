Путин надеется, что достижения российского авиапрома заинтересуют Турцию

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видит новые возможности для сотрудничества России и Турции в сфере авиационной промышленности, надеется, что это будет интересно Анкаре.

Открывая авиакосмический салон МАКС-2019, на который приехал президент Турции Тайип Эрдоган, Путин выразил уверенность, что "достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров".