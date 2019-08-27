Путин надеется, что достижения российского авиапрома заинтересуют Турцию

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видит новые возможности для сотрудничества России и Турции в сфере авиационной промышленности, надеется, что это будет интересно Анкаре.
Открывая авиакосмический салон МАКС-2019, на который приехал президент Турции Тайип Эрдоган, Путин выразил уверенность, что "достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров".
"Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул российский лидер, отметив, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.