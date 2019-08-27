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РИА Новости

Главы МИД России и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ

13:17 27.08.2019 (обновлено: 15:22 27.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивосток
Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивосток
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Приоритетное внимание на переговорах глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара, которые пройдут в Москве в среду, будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать восьмого августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Индии Субраманиамом Джайшанкаром … Приоритетное внимание будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдёт 4-6 сентября с.г. во Владивостоке, и проведению ежегодного саммита", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
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Важные тематические блоки – торгово-инвестиционная, военная и научно-техническая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в космической сфере и энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, уточнили в МИД.
Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии также обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. "Министры обменяются оценками острых международных проблем с акцентом на взаимодействие в АТР, а также в рамках ООН, ШОС и РИК. Обсудят подготовку председательства России в БРИКС, а также ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения СВПД по ИЯП, обстановку в зоне Персидского залива и положение дел в Афганистане", - сообщили в ведомстве.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проведут двусторонние переговоры 4 сентября. Он уточнил, что в программе переговоров предусмотрены двусторонние переговоры, подписание документов, а также вручение премьер-министру Индии ордена Андрея Первозванного. Завершится программа ужином в формате тет-а-тет.
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Субраманиам ДжайшанкарВосточный экономический форум-2019Сергей ЛавровРоссияИндияВ мире
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