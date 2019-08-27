Главы МИД России и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Приоритетное внимание на переговорах глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара, которые пройдут в Москве в среду, будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, сообщили в МИД РФ.

"Двадцать восьмого августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Индии Субраманиамом Джайшанкаром … Приоритетное внимание будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдёт 4-6 сентября с.г. во Владивостоке, и проведению ежегодного саммита", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Важные тематические блоки – торгово-инвестиционная, военная и научно-техническая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в космической сфере и энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, уточнили в МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии также обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. "Министры обменяются оценками острых международных проблем с акцентом на взаимодействие в АТР, а также в рамках ООН, ШОС и РИК. Обсудят подготовку председательства России в БРИКС, а также ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения СВПД по ИЯП, обстановку в зоне Персидского залива и положение дел в Афганистане", - сообщили в ведомстве.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.