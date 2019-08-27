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РИА Новости
Культура

Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%

13:15 27.08.2019 (обновлено: 14:36 27.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг — РИА Новости. К фестивалю Rap Koktebel все готово на 100%, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Уже идут саундчеки, сцена стоит, площадка готова, фан-зона, все вокруг, инфраструктура. Мы полностью готовы, все артисты, которые были нами обещаны, приехали", — сказал он.
Киселев в ходе пресс-конференции также выразил надежду, что в будущем мероприятие будет проходить на нескольких площадках.
"Посмотрим, как пройдет у нас первый рэп-фестиваль. Посмотрим, как это будет по итогу. Пока не знаем, мы хотим поймать этот ветер в наши паруса, и надеюсь, у нас получится", — сообщил он и добавил, что Rap Koktebel — это не политическое мероприятие.
Также журналист отметил, что счастлив, поскольку сегодня запускается фестиваль.
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Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он пройдет 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Хедлайнером фестиваля станет известная американская хип-хоп-группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКрым
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