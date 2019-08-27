Против Абызова возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

"Михаил Анатольевич подозревается органами предварительного следствия в том, что во время работы министром открытого правительства Абызов участвовал в деятельности коммерческих организаций", — сказал собеседник агентства.

Юрист пояснил, что новое дело возбудили 23 августа и соединили его "в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом".

По мнению адвоката, новое дело призвано поддержать довод, что арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые Абызов мог незаконно получить.

Накануне следователь по делу заявил, что в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.