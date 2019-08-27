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РИА Новости

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

13:10 27.08.2019 (обновлено: 15:12 27.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

"Михаил Анатольевич подозревается органами предварительного следствия в том, что во время работы министром открытого правительства Абызов участвовал в деятельности коммерческих организаций", — сказал собеседник агентства.

Юрист пояснил, что новое дело возбудили 23 августа и соединили его "в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом".
По мнению адвоката, новое дело призвано поддержать довод, что арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые Абызов мог незаконно получить.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
23 мая, 16:00РИА Новости
Абызов назвал обвинения в свой адрес театром абсурда
Накануне следователь по делу заявил, что в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
10 июля, 20:01РИА Новости
Адвокат: арест счетов по делу Абызова угрожает работе ряда предприятий
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Дело экс-министра АбызоваПроисшествия
Популярные комментарии
они там все почти предприниматели. И в таком правительстве и в федеральном и в совфеде. И в регионах и на местах. Не удивили.
27 августа, 13:41
Александр Сергеевич
3230104
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