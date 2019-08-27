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РИА Новости

Эксперты: 13% онкобольных покупали не зарегистрированные в России лекарства

12:57 27.08.2019 (обновлено: 20:22 27.08.2019)
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Аптека . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты, об этом заявила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова, ссылаясь на данные проведенного ассоциацией онкологических пациентов исследования.
"Приходилось ли Вам покупать лекарства, не зарегистрированные в России? Да (12,6%)", - привела Боровова итоги исследования на круглом столе "Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части лекарственного обеспечения пациентов".
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При этом около половины опрошенных заявили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, следует из презентации к выступлению Борововой.
В исследовании приняли участие 786 пациентов из регионов России.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
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Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
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