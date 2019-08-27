Эксперты: 13% онкобольных покупали не зарегистрированные в России лекарства

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты, об этом заявила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова, ссылаясь на данные проведенного ассоциацией онкологических пациентов исследования.

"Приходилось ли Вам покупать лекарства, не зарегистрированные в России? Да (12,6%)", - привела Боровова итоги исследования на круглом столе "Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части лекарственного обеспечения пациентов".

При этом около половины опрошенных заявили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, следует из презентации к выступлению Борововой.

В исследовании приняли участие 786 пациентов из регионов России.