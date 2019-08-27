Число производителей преднизолона не менялось, заявили в Минпромторге

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число производителей лекарственного препарата преднизолон в России в первом квартале не менялось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках отсутствует препарат преднизолон, который входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

В 2018 году преднизолон производили четыре отечественных предприятия и один локализованный в РФ производитель, сообщили в Минпромторге.