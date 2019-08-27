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РИА Новости

Число производителей преднизолона не менялось, заявили в Минпромторге

12:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота государственной аптеки. Архивное фото
Работа государственной аптеки. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число производителей лекарственного препарата преднизолон в России в первом квартале не менялось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках отсутствует препарат преднизолон, который входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.
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В 2018 году преднизолон производили четыре отечественных предприятия и один локализованный в РФ производитель, сообщили в Минпромторге.
"Объем производства лекарственного препарата по итогам 2018 года составил 2,4 миллиона упаковок на 145,8 миллиона рублей. По итогам первого квартала 2019 года количество производителей, осуществляющих производство, не изменилось, его объем в натуральном выражении составил 634 тысячи упаковок, а в стоимостном - 31,7 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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