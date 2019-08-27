Эксперт: Росатом сделал шаг к освоению технологий энергетики будущего

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Поставка на Белоярскую АЭС первой промышленной партии смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое будет использовано в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 БАЭС (прототипе перспективных коммерческих ядерных энергетических установок), означает, что российская атомная отрасль сделала новый важный шаг в освоении технологий, необходимых для развития атомной энергетики, считает главный редактор портала по атомной энергетике Поставка на Белоярскую АЭС первой промышленной партии смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое будет использовано в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 БАЭС (прототипе перспективных коммерческих ядерных энергетических установок), означает, что российская атомная отрасль сделала новый важный шаг в освоении технологий, необходимых для развития атомной энергетики, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Во вторник топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что на Белоярскую АЭС поставлено 18 МОКС-топливных сборок производства предприятия Росатома "Горно-химический комбинат" (Железногорск, Красноярский край). В реактор БН-800 это топливо планируется загрузить в четвертом квартале нынешнего года.

"Сделан очередной важный шаг к замыканию ядерного топливного цикла. Мы видим, что материалы, ранее отработавшие в ядерных реакторах, вновь возвращаются в работу", - сказал РИА Новости Уваров. "Следующие шаги - это начало эксплуатации поставленной партии промышленного МОКС-топлива в реакторе БН-800, а затем - перевод активной зоны реактора полностью на загрузку промышленным МОКС-топливом", - сказал он РИА Новости.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов, и прежде всего – для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. В таком топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.

Специалисты указывают, что начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 – важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий Росатома — НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область). Со временем реактор БН-800 должен быть полностью переведен на МОКС-топливо производства ГХК.

Первая серийная партия МОКС-ТВС была изготовлена на ГХК и успешно прошла приемку в 2018 году. Промышленное производство МОКС-топлива для реактора БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.