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РИА Новости

Перевернувшаяся в Дагестане "Газель" ехала на свадьбу

12:27 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перевернувшаяся в Гергебильском районе Дагестана "Газель" ехала на свадьбу, сообщили в ГИБДД РФ.
По данным МВД Дагестана, "Газель" перевернулась на 225-м километре автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост" около села Чалда Гергебильского района, предварительная причина - отказ тормозной системы, погибли два человека.
"Водитель осуществлял перевозку родственников в город Буйнакск на свадьбу, пассажирскими перевозками не занимается. В медицинских учреждениях находятся восемь пассажиров", - сказали в ГИБДД РФ.
Ранее в региональном минздраве РИА Новости сообщили, что в результате аварии госпитализированы 10 человек, среди них двое детей.
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