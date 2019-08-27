Перевернувшаяся в Дагестане "Газель" ехала на свадьбу

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перевернувшаяся в Гергебильском районе Дагестана "Газель" ехала на свадьбу, сообщили в ГИБДД РФ.

По данным МВД Дагестана, "Газель" перевернулась на 225-м километре автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост" около села Чалда Гергебильского района, предварительная причина - отказ тормозной системы, погибли два человека.

"Водитель осуществлял перевозку родственников в город Буйнакск на свадьбу, пассажирскими перевозками не занимается. В медицинских учреждениях находятся восемь пассажиров", - сказали в ГИБДД РФ.