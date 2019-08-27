В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о запрете въезда в Россию

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении российской визы, нужно жаловаться на США и их санкционную политику против парламентариев, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее американский сенатор-республиканец Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. Как заявили в посольстве РФ в США, "сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию". В Совфеде также не в курсе планов Джонсона приехать в РФ.

В свою очередь в МИД России сообщили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, об этом он знал давно.

"Важны комментарии и оценки Джонсона. Он возмущается, говорит, что хотел пообщаться с российскими парламентариями. Но ни мы, Совет Федерации, ни Дума не в курсе такой инициативы. Мы его не приглашали, ни о каких встречах и переговорах не знаем. Плюс к этому десятки российских парламентариев находятся под американскими санкциями, и их в принципе не пускают в США, даже если их официально туда пригласят", - сказал Морозов.