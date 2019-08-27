Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T12:03Z
https://ria.ru/20190827/1557944203.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155793/89/1557938990_0:0:3065:1724_1036x0_80_0_0_301d9d109f8827e7340d6a41e10bbca4.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о запрете въезда в Россию

12:03 27.08.2019
3245
© AP Photo / Darko VojinovicАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Darko Vojinovic
Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении российской визы, нужно жаловаться на США и их санкционную политику против парламентариев, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее американский сенатор-республиканец Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. Как заявили в посольстве РФ в США, "сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию". В Совфеде также не в курсе планов Джонсона приехать в РФ.
Американский сенатор Рон Джонсон
Вчера, 08:24Сказано в эфире
"Странное поведение". Зачем американский сенатор солгал о российской визе?Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы. Сенатор Рон Джонсон лишь вредит своей политической репутации, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
В свою очередь в МИД России сообщили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, об этом он знал давно.
"Важны комментарии и оценки Джонсона. Он возмущается, говорит, что хотел пообщаться с российскими парламентариями. Но ни мы, Совет Федерации, ни Дума не в курсе такой инициативы. Мы его не приглашали, ни о каких встречах и переговорах не знаем. Плюс к этому десятки российских парламентариев находятся под американскими санкциями, и их в принципе не пускают в США, даже если их официально туда пригласят", - сказал Морозов.
Поэтому Джонсону, по словам политика, "надо жаловаться на себя, свое государство и его санкционную политику - не суди, да не судим будешь".
6961212
Обсудить 5
Рон ДжонсонОлег МорозовСовет Федерации РФСШАВ мире
Рекомендуем
Американский сенатор Рон Джонсон
МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией
РИА
Новости
Американский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Лента
новостей
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Посетители на ярмарке вакансий
В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции
09:07ГУМЧС проверяет сообщения об обрушении стены здания под Новосибирском
09:07Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме
09:04Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
09:03Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
09:03Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
Лента новостейМолния