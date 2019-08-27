Названа возможная причина ДТП с "Газелью" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Причиной ДТП с рейсовой пассажирской "Газелью" в Дагестане, где два человека погибли и восемь были госпитализированы, мог стать отказ тормозной системы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее сообщалось, что в 10 часов утра на 225-м километре автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост" в Гергебильском районе Дагестана опрокинулась "Газель". Две женщины погибли, восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.