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РИА Новости

Названа возможная причина ДТП с "Газелью" в Дагестане

11:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Причиной ДТП с рейсовой пассажирской "Газелью" в Дагестане, где два человека погибли и восемь были госпитализированы, мог стать отказ тормозной системы, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Ранее сообщалось, что в 10 часов утра на 225-м километре автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост" в Гергебильском районе Дагестана опрокинулась "Газель". Две женщины погибли, восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.
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"По предварительной информации, по причине отказа тормозной системы водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
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