Татарстан поделится с Китаем опытом проведения чемпионата мира WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Татарстан направит специалистов в Китай для помощи в организации 46-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Шанхае в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином.

"Господин Ван Юнцин назвал организацию чемпионата в Татарстане блестящей и высказал заинтересованность в подробном изучении опыта, концепции проведения WorldSkills. Рустам Минниханов выразил готовность оказать всю необходимую помощь, отметив, что лично для него чемпионат мира по рабочим профессиям выше любых спортивных игр, а люди труда сегодня являются богатством для любой страны. Поэтому и организация WS должна быть на уровне олимпийских игр", - говорится в сообщении.

На чемпионате в Казани Китай представляют 63 участника, 56 экспертов.

В составе китайской делегации, прибывшей в Казань на церемонию закрытия 45-го чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая и мэр города Шанхай. Именно мэр Шанхая на торжественной церемонии закрытия соревнований WorldSkills в Казани во вторник вечером примет флаг чемпионата из рук мэра Казани.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.