В Дагестане два человека погибли в ДТП с "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь были госпитализированы после ДТП с рейсовой пассажирской "Газелью" в Гергебильском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"В результате аварии погибли два пассажира - женщины 46 и 55 лет. Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 8 и 15 лет. По словам врачей, пострадавшие доставлены с черепно-мозговыми травмами и переломами, все контактны", - говорится в сообщении.