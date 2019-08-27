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РИА Новости

В Дагестане два человека погибли в ДТП с "Газелью"

11:13 27.08.2019 (обновлено: 11:25 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь были госпитализированы после ДТП с рейсовой пассажирской "Газелью" в Гергебильском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По информации ведомства, ДТП произошло в 10 часов утра на 225-м километре автодороги "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост", неподалеку от селения Чалда Гергебильского района.
"В результате аварии погибли два пассажира - женщины 46 и 55 лет. Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 8 и 15 лет. По словам врачей, пострадавшие доставлены с черепно-мозговыми травмами и переломами, все контактны", - говорится в сообщении.
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