Парламентарии в России дали оценку первым ста дням президентства Зеленского

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в первые 100 дней на посту главы государства пытался зарекомендовать себя как самостоятельная фигура, однако реальных продвижений ни во внутренней, ни во внешней политике пока нет, считают опрошенные РИА Новости российские парламентарии.

Пока не проявил себя

"Пока очевидно только одно, что он пытается себя зарекомендовать как самостоятельная фигура, у которой есть какие-то представления о том, как надо себя вести, но в принципе за 100 дней пребывания на посту президента Зеленский не стал человеком, который, не имея ранее политического опыта, стал бы более сильным политиком, чем в момент избрания. Я думаю, что шанс при этом у него остается", - сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат отметил, что Зеленский как человек неглупый, если хочет остаться в политике, должен понимать, что его победа на выборах не является личной заслугой, это лишь ответ на запрос украинского общества.

"Это запрос на мир, это запрос на прекращение того, что происходит сегодня в Новороссии. Это запрос на другую социально-экономическую политику, на антиолигархическую политику и, конечно, на улучшение отношений с Российской Федерацией. Поэтому если он это будет понимать, ощущать и принимать соответствующие решения - это одна ситуация, если он на запросы украинского общества отвечать не будет, то его политическая карьера будет не такой блестящей, как могла бы быть дальше", - сказал парламентарий.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Зеленский пока ещё не проявил себя истинным защитником национальных интересов Украины.

"Мы видим его телодвижения и реверансы в сторону националистов, низкопоклонство перед западом, но так и не увидели действий по решению конфликта в Донбассе, снижения накала в отношениях с Россией, защиты интересов русскоязычного населения, которое ему доверилось во время президентской гонки. Мы слышим от Зеленского какие-то маловразумительные обращения к западу по поводу отторжения российских территорий, наблюдаем какую-то дикую ненависть по отношению к крымчанам, хотя он кричит, что это "наши люди", но блокады снимать не собираются", - сказал Бальбек.

Почему не удается

Вместе с тем первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что действующему президенту Украины не дает работать и выполнять обещания "старая банда Порошенко" (бывшего главы государства Петра Порошенко).

"У него ушли все 100 дней на борьбу с представителями Порошенко во всех органах власти. Поэтому позитив здесь в одном, что он несколько раз уже звонил президенту России, чтобы сесть за стол переговоров в "нормандской формате" (Франция, Германия, Россия и Украина - ред.) и решать вопросы юго-востока", - пояснил парламентарий.

При этом за сто дней президентства Зеленского ни в решении социально-экономических вопросов Украины, ни на внешнеполитическом направлении успехов нет, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Этот период удачный для Зеленского с точки зрения формирования своей команды. Он добился досрочных выборов в Верховную раду и получил хорошие результаты. Никогда на Украине не было консолидации верховной власти, чтобы парламент был един с президентом. Были различные коалиции, но партия "Слуга народа" действительно получила большинство в Раде", - сказал РИА Новости Цеков.

Внутренняя и внешняя политика

По мнению сенатора Цекова, социально-экономическая ситуация на Украине в тяжелейшем положении, ничего не сделано для решения вопроса с транзитом российского газа и для поставок "голубого топлива" в страну. В сфере экономики были лишь заявления о приватизации госпредприятий и о продаже земли, отметил парламентарий.

"Но с учетом той коррупции, которая процветает на Украине, в результате торгов земля может перейти иностранным владельцам и страна лишится главного, что у нее есть - своей земли", - подчеркнул Цеков.

По словам политика, во внешней политике не было сделано никаких шагов для налаживания отношений с Россией, "что является главным для Украины, не с Европой, а именно с Россией". Цеков также выразил сожаление, что "в своих заявлениях по Донбассу, по Крыму Зеленский во многом повторяет слова своего предшественника Петра Порошенко".

"Если он политик-реалист, ему следовало бы предпринять шаги по налаживанию отношений с Россией", - заключил законодатель.

По мнению депутата Водолацкого, сто дней правления Зеленского Украине ничего хорошего не дали. Президент Украины, считает парламентарий, мечется из стороны в сторону и надеется на поддержку Франции, Германии и США.

Минские соглашения

По мнению Водолацкого, минские соглашения пока "пробуксовывают". Как отметил парламентарий, перемирие не соблюдается, а руководство украинских силовиков все ещё выполняет приказы тех генералов, которых назначил Порошенко. Смена же начальника генштаба, по словам депутата, ни к чему не привела.

"В принципе ситуация с минскими соглашениями находится на том же уровне, на котором находилась и в последний период президентства Порошенко. Здесь радикально никаких преобразований в украинской политике не произошло. Что касается шансов, то все зависит от того, насколько он (Зеленский) будет понимать запрос и потребности украинцев, отвечать на запрос на выполнения минских соглашений, даже продвижение дальше, чем минские соглашения, есть", - считает первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.