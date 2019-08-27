Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:13Z
https://ria.ru/20190827/1557939835.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:187:2080:1357_1036x0_80_0_0_a6c3bcbc6562dfc63aa781ff73d77be2.jpg
РИА Новости

В Индии более 15 человек погибли при столкновении трех автомобилей

10:13 27.08.2019
242
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро получили ранения в результате ДТП с участием трех автомобилей в Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел во вторник утром в районе города Шахджаханпур, распложенном на территории штата Уттар-Прадеш на севере страны. Сообщается, что ехавший на большой скорости грузовик врезался в два автомобиля и перевернулся. При этом он придавил один из автомобилей, съехавший от удара в кювет.
Влюбленные держатся за руки
26 августа, 17:56РИА Новости
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Как сообщили в полиции, 16 человек, включая трех детей, погибли на месте. Еще пять человек госпитализированы.
002301
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
В Черном море пропал турист
РИА
Новости
Флаги Ирана
В Иране более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Дагестане два человека погибли в ДТП с "Газелью"
Лента
новостей
Полицейский в Лондоне
В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Туриста, пропавшего в Черном море у берегов Крыма, нашли мертвым
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В красноярской деревне, пострадавшей от взрывов, восстановили медпункт
Бельгийская полиция
Полиция в Брюсселе застрелила иностранца, пытавшегося сбить офицера
Япония
В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
Индия
Власти Пакистана хотят закрыть воздушное пространство для Индии
Полиция
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Судно в море
У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае выясняют причины гибели парапланериста
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Британия при жестком Brexit оставит себе часть планировавшихся "отступных"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Новый район на Западном берегу реки Иордан назовут в честь убитой девушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции
09:07Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме
09:04Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
09:03Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
09:03Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
Лента новостейМолния