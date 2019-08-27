В Индии более 15 человек погибли при столкновении трех автомобилей

Инцидент произошел во вторник утром в районе города Шахджаханпур, распложенном на территории штата Уттар-Прадеш на севере страны. Сообщается, что ехавший на большой скорости грузовик врезался в два автомобиля и перевернулся. При этом он придавил один из автомобилей, съехавший от удара в кювет.