МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон находится в "стоп-листе" России и знает об этом, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
Ранее парламентарий заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы.
"А это называется "манипуляция информацией". <...> За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения", — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там уточнили, что в "стоп-лист" Джонсон попал в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
После заявления Джонсона об "отказе" в выдаче визы российское посольство в Вашингтоне отметило, что сенатор не обращался к ним с таким запросом, поэтому обвинения беспочвенны. Там также напомнили, что давно призывают Соединенные Штаты избавиться от черных списков.
Джонсон — председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в сенате. Он поддерживал ряд антироссийских законопроектов, призывал Дональда Трампа провести операцию против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе, а также выступал против проекта "Северный поток — 2".