МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон находится в "стоп-листе" России и знает об этом, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Ранее парламентарий заявил , что российские власти отказали ему в выдаче визы.

"А это называется "манипуляция информацией". <...> За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения", — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что в "стоп-лист" Джонсон попал в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

После заявления Джонсона об "отказе" в выдаче визы российское посольство в Вашингтоне отметило, что сенатор не обращался к ним с таким запросом, поэтому обвинения беспочвенны. Там также напомнили, что давно призывают Соединенные Штаты избавиться от черных списков.