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РИА Новости

МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией

10:02 27.08.2019 (обновлено: 10:35 27.08.2019)
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© AP Photo / Darko VojinovicАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Darko Vojinovic
Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон находится в "стоп-листе" России и знает об этом, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
Ранее парламентарий заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы.

"А это называется "манипуляция информацией". <...> За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения", — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что в "стоп-лист" Джонсон попал в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
После заявления Джонсона об "отказе" в выдаче визы российское посольство в Вашингтоне отметило, что сенатор не обращался к ним с таким запросом, поэтому обвинения беспочвенны. Там также напомнили, что давно призывают Соединенные Штаты избавиться от черных списков.
Джонсон — председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в сенате. Он поддерживал ряд антироссийских законопроектов, призывал Дональда Трампа провести операцию против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе, а также выступал против проекта "Северный поток — 2".
Американский сенатор Рон Джонсон
Вчера, 08:24Сказано в эфире
"Странное поведение". Зачем американский сенатор солгал о российской визе?Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы. Сенатор Рон Джонсон лишь вредит своей политической репутации, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
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Рон ДжонсонРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая то нищенская пиар акция от сенатора США. Мельчают нынче сенаторы в США. Хоть бы яйца прибил что ли!
27 августа, 10:45
Ryskin Andy
2430000
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