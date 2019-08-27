Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена.

Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. Он планировал провести переговоры с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса и "организациями гражданского общества".

"Независимо от этого мелкого оскорбления, я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно", - заявил сенатор.

В МИД России пока не прокомментировали эту информацию.

Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в Сенате США. Он выступал в поддержку ряда антироссийских законопроектов. Сенатор был одним из авторов законопроекта о переименовании в честь Бориса Немцова улицы, расположенной перед российским посольством в Вашингтоне.

В составе группы сенаторов Джонсон призывал президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские корабли, нарушившие российскую границу. Джонсон занимался разработкой резолюции, содержавшей рекомендации остановить проект "Северный поток — 2".