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РИА Новости

Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

01:45 27.08.2019 (обновлено: 06:22 27.08.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена.
Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. Он планировал провести переговоры с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса и "организациями гражданского общества".
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"Независимо от этого мелкого оскорбления, я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно", - заявил сенатор.
В МИД России пока не прокомментировали эту информацию.
Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в Сенате США. Он выступал в поддержку ряда антироссийских законопроектов. Сенатор был одним из авторов законопроекта о переименовании в честь Бориса Немцова улицы, расположенной перед российским посольством в Вашингтоне.
В составе группы сенаторов Джонсон призывал президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские корабли, нарушившие российскую границу. Джонсон занимался разработкой резолюции, содержавшей рекомендации остановить проект "Северный поток — 2".
Также сенатор представлял законопроект, который предполагал выделение миллиарда долларов на европейские энергетические проекты, стимулирующие отказ ЕС от российского газа.
Виктория Нуланд
24 мая, 02:03РИА Новости
Виктории Нуланд отказали в российской визе
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Рон ДжонсонКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Будем надеяться, что это запрет не отменят еще долгое время, причем не только из-за прошлых деяний, но и из-за планов по проведению переговоров с "организациями гражданского общества".
27 августа, 02:04
ggoldmikron
109200142342
)) Ой зря) Теперь будет ответка , в стократном размере. Повод есть.) Похоже на выпендрёж ботана, который собрался продемонстрировать окружающим что он крут. и которого потом начнут крепко бить)
27 августа, 02:56
Ника Гавриш
291310135
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