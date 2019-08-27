Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно знать о себе и своём теле, чтобы прожить опыт беременности максимально комфортно.
Какие позитивные и негативные изменения происходят с организмом женщины? Что такое перинатальная депрессия, и как её распознать? Действительно ли беременные женщины глупеют или это миф? Что такое насилие в родах? Как мужьям реагировать на капризы беременных жён? До какого периода паре можно заниматься сексом?
Об этом во втором эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают клинического психолога, доулу Дарью Уткину.
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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