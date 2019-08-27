Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

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Это надолго Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

В культуре и медиа есть образ беременной женщины — умиротворенная, с нежной улыбкой и в струящемся платье. Но в реальной жизни всё сложнее. Быть в дзене постоянно не получается, потому что тело выходит из-под контроля и создаёт внутри себя нового человека. Что в это время происходит с организмом женщины? К каким сюрпризам стоит подготовиться?