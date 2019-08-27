Во Владивостоке из-за ливней сбрасывают воду с водохранилища

В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.