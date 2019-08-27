Во Владивостоке из-за ливней сбрасывают воду с водохранилища

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Сброс воды с Седанкинского водохранилища проводят во Владивостоке из-за ливней, сообщает мэрия.
В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
© Фото : Официальный сайт Администрации Владивостока / Анастасия Котлярова На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
"Уровень рек Владивостокского городского округа пока находится в пределах допустимой нормы. Профильные службы для контроля ситуации производят сброс воды из Седанкинского водохранилища", - говорится в сообщении.
К середине вторника во Владивостоке выпало 53 миллиметра осадков - треть месячной нормы.
По данным властей, большинство зафиксированных подтоплений уже устранены. На 14.00 (07.00 мск) подтопленными оставались улицы Фадеева и Спортивная, Университетская набережная на острове Русский. Уровень воды там постепенно снижается.