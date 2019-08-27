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РИА Новости

Во Владивостоке из-за ливней сбрасывают воду с водохранилища

09:23 27.08.2019 (обновлено: 09:39 27.08.2019)
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© Фото : Официальный сайт Администрации Владивостока / Анастасия Котлярова На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
© Фото : Официальный сайт Администрации Владивостока / Анастасия Котлярова
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Сброс воды с Седанкинского водохранилища проводят во Владивостоке из-за ливней, сообщает мэрия.
В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
© Фото : Официальный сайт Администрации Владивостока / Анастасия Котлярова На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
© Фото : Официальный сайт Администрации Владивостока / Анастасия Котлярова
На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке. 27 августа 2019
"Уровень рек Владивостокского городского округа пока находится в пределах допустимой нормы. Профильные службы для контроля ситуации производят сброс воды из Седанкинского водохранилища", - говорится в сообщении.
К середине вторника во Владивостоке выпало 53 миллиметра осадков - треть месячной нормы.
По данным властей, большинство зафиксированных подтоплений уже устранены. На 14.00 (07.00 мск) подтопленными оставались улицы Фадеева и Спортивная, Университетская набережная на острове Русский. Уровень воды там постепенно снижается.
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