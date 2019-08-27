МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
Он отметил, что новый тип государственных электронных услуг, который назвали "суперсервисы", сведет к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов.
Как рассказал "Известиям" замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, в тестовом режиме услугу запустят в 2020 году.
По его словам, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф и общаться напрямую с операторами парковок.
Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу авто нужно согласиться на получение электронных заказных писем. После этого уведомления будут приходить сразу после вынесения постановления о штрафе. В них будет содержаться описание нарушения с фотографиями.
Жалобу вместе с документами, подтверждающими позицию оспаривающего, необходимо подать в течение десяти дней после получения извещения.