МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что новый тип государственных электронных услуг, который назвали "суперсервисы", сведет к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов.

Как рассказал " Известиям " замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, в тестовом режиме услугу запустят в 2020 году.

По его словам, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф и общаться напрямую с операторами парковок.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу авто нужно согласиться на получение электронных заказных писем. После этого уведомления будут приходить сразу после вынесения постановления о штрафе. В них будет содержаться описание нарушения с фотографиями.