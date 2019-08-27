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РИА Новости

В СК знают фамилии карателей, устроивших геноцид в годы ВОВ

09:09 27.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет России уже располагает именами конкретных карателей, устроивших массовые расправы над мирным населением современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, также известны фамилии немецких офицеров, которые отдавали соответствующие приказы, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области Сергей Килессо.
В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков.
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"Есть конкретные фамилии как лиц, которые производили расстрелы, так и расстрелянных… Но есть такое понятие, как тайна следствия. На данный момент преждевременно говорить о конкретных фамилиях, хотя, конечно, они уже есть", - рассказал Килессо.
По его словам, каждая расправа документировалась, актировалась, составлялся расстрельный лист, который утверждался конкретным офицером.
"Немецкая армия, службы, которые работали, были очень скрупулезны. И все эти архивы сохранились если не в полном объеме, то частями. Сейчас ведется работа, чтобы все их поднять, восстановить и ввести в ранг доказательств в конкретном уголовном деле, чтобы опираться на них, доказывая вину конкретных фигурантов", - заключил Килессо.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет РФНовгородская областьПроисшествия
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