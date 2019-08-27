В СК знают фамилии карателей, устроивших геноцид в годы ВОВ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет России уже располагает именами конкретных карателей, устроивших массовые расправы над мирным населением современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, также известны фамилии немецких офицеров, которые отдавали соответствующие приказы, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области Сергей Килессо.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков.

"Есть конкретные фамилии как лиц, которые производили расстрелы, так и расстрелянных… Но есть такое понятие, как тайна следствия. На данный момент преждевременно говорить о конкретных фамилиях, хотя, конечно, они уже есть", - рассказал Килессо.

По его словам, каждая расправа документировалась, актировалась, составлялся расстрельный лист, который утверждался конкретным офицером.