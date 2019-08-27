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РИА Новости

В Приморье после ливней подтопило проезды к ряду сел

08:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Проезд к ряду сел в Приморье ограничен из-за подтопленных в результате ливней участков дорог, сообщает администрация края.
В ночь на вторник на юге края начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
"В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Также нет проезда на 12-14 километрах дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, где подмыт мост. Ведутся работы по восстановлению движения. В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка", - говорится в сообщении.
В Хасанском районе сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через Посьет. В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, там подтоплен временный объезд аварийного моста.
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