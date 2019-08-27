В Приморье после ливней подтопило проезды к ряду сел

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Проезд к ряду сел в Приморье ограничен из-за подтопленных в результате ливней участков дорог, сообщает администрация края.

В ночь на вторник на юге края начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.

"В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Также нет проезда на 12-14 километрах дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, где подмыт мост. Ведутся работы по восстановлению движения. В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка", - говорится в сообщении.

В Хасанском районе сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через Посьет. В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.