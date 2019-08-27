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РИА Новости

Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней

04:51 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в городской администрации. Некоторые склоны осыпаются на дороги вместе с деревьями.
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
На видео, которыми очевидцы делятся в социальных сетях, видно, что в районе улицы Ладыгина потоки воды смыли часть грунта вместе с деревьями на трассу. Данных о пострадавших пока нет.
Как пояснили РИА Новости в региональном главке МЧС, городские службы готовились к непогоде, но за короткое время выпало много осадков: потоки воды, спускаясь в низинные части города, создавали запруды высотой до 30 сантиметров. Ливневки, несмотря на то что накануне их прочистили, не справлялись с потоками воды, хотя она скоро начала сходить.
Как сообщил РИА новости представитель Примгидромета, утром во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков. "Выпало 40 миллиметров осадков при месячной норме в 156 миллиметров. Сильный ливень во Владивостоке прошёл, но в течение дня могут быть ещё заряды. Также дожди сохранятся в течение недели", - сказал собеседник.
Он добавил, что в остальном крае сильных дождей не отмечалось, больше всего осадков зафиксировано во Владивостоке.
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